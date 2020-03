Американские ученые выяснили, как долго сохраняет устойчивость коронавирус. Его способность оставаться опасным зависит от поверхности, на которой оказался.

Результаты исследования опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

Авторы исследования - сотрудники Принстонского университета, Центров США по борьбе с болезнями и их профилактике и национальных институтов здравоохранения - имитировали попадание вируса SARS-CoV-2 от зараженного человека на поверхности предметов повседневного пользования.

Их данные было собраны в десяти экспериментах с участием двух вирусов (SARS-CoV-2 и SARS-CoV-1) в пяти условиях окружающей среды (аэрозоли, пластик, нержавеющая сталь, медь и картон). Все экспериментальные измерения представлены как средние значения в трех повторностях.

Ученые изучали, как долго Covid-19 остается заразным. Исследования проводились при температуре от 21 до 23°C и относительной влажности 40% в течение 7 дней.

Вирус оказался жизнеспособным:

в аэрозолях - на протяжении трех часов;

на меди - до четырех часов;

на упаковочном картоне - до 24 часов;

на пластике и нержавеющей стали - до 72 часов.

Любопытно, что такие же характеристики показал SARS-CoV-1 - возбудитель атипичной пневмонии.

Жизнеспособность SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 в аэрозолях и на различных поверхностях

В связи с полученными результатами авторы исследования посоветовали протирать дезинфицирующими средствами поверхности, с которыми приходится часто соприкасаться в быту.

Ранее "Страна" приводила названные учеными два условия, при которых пандемия коронавируса прекратится сама собой.

Также мы писали, что исследование генома вируса показало: он мог появиться в США.