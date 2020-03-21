Ученые выяснили, как долго коронавирус остается заразным на разных поверхностях
Американские ученые выяснили, как долго сохраняет устойчивость коронавирус. Его способность оставаться опасным зависит от поверхности, на которой оказался.
Результаты исследования опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.
Авторы исследования - сотрудники Принстонского университета, Центров США по борьбе с болезнями и их профилактике и национальных институтов здравоохранения - имитировали попадание вируса SARS-CoV-2 от зараженного человека на поверхности предметов повседневного пользования.
Их данные было собраны в десяти экспериментах с участием двух вирусов (SARS-CoV-2 и SARS-CoV-1) в пяти условиях окружающей среды (аэрозоли, пластик, нержавеющая сталь, медь и картон). Все экспериментальные измерения представлены как средние значения в трех повторностях.
Ученые изучали, как долго Covid-19 остается заразным. Исследования проводились при температуре от 21 до 23°C и относительной влажности 40% в течение 7 дней.
Вирус оказался жизнеспособным:
- в аэрозолях - на протяжении трех часов;
- на меди - до четырех часов;
- на упаковочном картоне - до 24 часов;
- на пластике и нержавеющей стали - до 72 часов.
Любопытно, что такие же характеристики показал SARS-CoV-1 - возбудитель атипичной пневмонии.
Жизнеспособность SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 в аэрозолях и на различных поверхностях
В связи с полученными результатами авторы исследования посоветовали протирать дезинфицирующими средствами поверхности, с которыми приходится часто соприкасаться в быту.
Ранее "Страна" приводила названные учеными два условия, при которых пандемия коронавируса прекратится сама собой.
Также мы писали, что исследование генома вируса показало: он мог появиться в США.