Правоохранители составили 613 административных протоколов и начали семь уголовных производств по факту несоблюдения правил карантина, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Полицейские составили 613 админпротоколов за нарушение правил карантина. Подразделениями Национальной полиции в Единый реестр досудебных расследований внесено семь уголовных производств по статье 325 Уголовного кодекса Украины", - цитирует пресс-служба заявление заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича.

Отмечается, что больше всего протоколов составлено на работников и руководителей предприятий и учреждений, а также на перевозчиков и руководителей предприятий, предоставляющих услуги пассажирских перевозок.

"Во время мониторинга социальных сетей полиция обнаруживает много фактов, когда граждане конфликтуют с кондукторами или водителями транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров. Мы обращаемся к водителей и кондукторов с просьба немедленно сообщать о таких фактах, чтобы мы могли оперативно отреагировать", - сказано в сообщении.

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