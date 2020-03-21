В США разгорается скандал после того, как выяснилось, что несколько сенаторов, узнав от спецслужб насколько опасен коронавирус, распродали свои акции до обвала бирж, используя информацию, полученную по служебному положению.

По данным издания ProPublica, глава сенатского комитета по разведке Ричард Берр, получив доклад спецслужб о вирусе Covid-19, 13 февраля распродал принадлежащие ему и его жене акции. Их общая стоимость оценивается от $688 тыс. до $1,72 млн. А через неделю после сделок сенатора фондовый рынок пережил резкое падение, потеряв около 30% стоимости.

Таким образом, Берр нарушил закон, принятый при администрации Барака Обамы. Он запрещает членам Конгресса и любым федеральным должностным лицам, заниматься инсайдерской торговлей.

Причем за несколько дней до продажи, 7 февраля, Берр вместе с другим сенатором Ламаром Александром опубликовали на сайте телекомпании Fox материал, в которой утверждал, что США лучше других государств подготовлены для борьбы с эпидемией.

СМИ уличили в крупной продаже акций перед обвалом на бирже, еще двух сенаторов. Это сделал экс-глава криптовалютной платформы Bakkt Келли Лоффлер. По данным The Daily Beast, от имени своего мужа она распродала бумаги стоимостью от $1,27 млн до $3,10 млн.

Причем первую партию акций сенатор продала 24 января - после закрытого совещания сенатского комитета по здравоохранению, посвященного коронавирусу.

Также от акций избавилась сенатор-демократ от Калифорнии Дайан Файнштейн. По данным CBS News, в конце января-середине февраля она продала ценные бумаги на сумму от $1,5 млн до $6 млн.

А сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Инхоф в конце января продал акций на сумму до $400 тысяч.