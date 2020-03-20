Киевскую городскую администрацию окрасили национальными цветами Италии в знак солидарности в борьбе с коронавирусом.

Соответствующие фото и видео выложил в соцсети Facebook Александр Гончаров.

"День солидарности с Италией в борьбе с коронавирусом", - говорится в посте.

На видео видно, как фасад мэрию подсвечен цветами национального флага Италии - зеленым, белым и красным.

Отметим, что на данный момент в Италии от страшного вируса погибли 4032 человека, а число зараженных превысило 47 тысяч человек.

Общее число погибших превысило все самые неутешительные прогнозы и опередило число жертв в Китае, откуда началась эпидемия.

Как мы сообщали ранее, МОЗ Украины подтвердил ещё два новых случая коронавируса за час. Теперь общее число зараженных в Украине - 41 человек.