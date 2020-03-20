МОЗ Украины подтвердил ещё два новых случая коронавируса за час. Общее число зараженных - 41 человек
Ещё два случая заражения коронавирусной инфекцией подтвердил МОЗ Украины. Один новый случай зафиксирован в Киевской области и один - в Тернопольской.
Об этом говорится в сообщении МОЗ на Facebook, опубликованном в 23.00.
Таким образом, в Украине зарегистрирован уже 41 случай инфицирования, из которых 3 оказались с летальным исходом.
По данным на 22.00 в Украине было подтверждено 39 случаев COVID-19. Сразу 10 новых случаев были зафиксированы в Черновицкой области.
Ранее в сводке, обнародованной в Facebook после получения данных на 20:00, сообщалось, что в Украине официально зарегистрировали 29 случаев коронавирусной инфекции.
Число умерших от нового вируса за прошедшие часы официально не изменилось.