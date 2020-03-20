Ещё два случая заражения коронавирусной инфекцией подтвердил МОЗ Украины. Один новый случай зафиксирован в Киевской области и один - в Тернопольской.

Об этом говорится в сообщении МОЗ на Facebook, опубликованном в 23.00.

Таким образом, в Украине зарегистрирован уже 41 случай инфицирования, из которых 3 оказались с летальным исходом.

По данным на 22.00 в Украине было подтверждено 39 случаев COVID-19. Сразу 10 новых случаев были зафиксированы в Черновицкой области.

Ранее в сводке, обнародованной в Facebook после получения данных на 20:00, сообщалось, что в Украине официально зарегистрировали 29 случаев коронавирусной инфекции.

Число умерших от нового вируса за прошедшие часы официально не изменилось.