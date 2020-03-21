Правительство планирует выплатить одноразовую помощь размером в тысячу гривен. На нее могут претендовать в апреле получающие пенсию по инвалидности, дети с инвалидностью и лица с инвалидностью с детства.

Об этом в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

"Во-первых, мы сейчас очень активно работаем над тем, чтобы обеспечить выплату одноразовой помощи размером тысяча гривен в апреле месяце для тех пенсионеров, которые получают довольно небольшой размер пенсии. В частности, мы говорим о тех, кто получает пенсию в размере 5 тысяч гривен и меньше. Мы также предлагаем эту инициативу расширить и на лиц, которые получают пенсию по инвалидности, также на деток с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства", - сказал чиновник.

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Музыченко добавил, что с мая власти планируют вернуться к вопросу индексации пенсий, которая составит 11%.

"Это будет касаться очень большого количества пенсионеров. Это будет увеличение размера пенсии на 50% роста средней заработной платы прошлого года и инфляции прошлого года, то есть это около 11%", - пояснил он.

Замминистра также призвал людей преклонного возраста беречь здоровье и избегать очередей, в том числе в банки, чтобы внести оплату за коммунальные услуги.

"Коммуналка подождет, точно подождет. Соответствующие изменения в законодательство внесены. Никаких штрафов, пени, отключения коммунальных услуг не может быть. Об этом вообще можем забыть", - сказал Музыченко.

Как писала "Страна", индексацию пенсий с 1 мая и прибавку в 1000 гривен с апреля украинцам на днях пообещал Владимир Зеленский.

Он же обещал и "коронавирусную" доплату пенсионерам, которые получают меньше 5 тысяч гривен.