"ДНР" с полуночи 21 марта полночью закрыла линию разграничения с Украиной на въезд и выезд для всех граждан, независимо от их паспорта и прописки.

Решение было принято в одностороннем порядке Денисом Пушилиным.

Таким образом, с этом минуты ни въехать в "республику", ни выехать из нее не представляется возможным. Меры были введены из-за предупреждения коронавируса. Сколько они продолжатся -неизвестно.

Из-за данных ограничений единственный способ выехать из "ДНР" - через Россию, однако сделать это смогут только граждане РФ.

У дончан и луганчан в связи с этим возникло много вопросов: с каким документами попасть в РФ, нужна ли прописка, можно ли на авто с донецкими номерами. Как теперь быть жителям "ДНР" и "ЛНР", заблокированным во время карантина - ответы на главные вопросы в материале "Страны".

На момент подготовки заметки ни об одном случае заболевания коронавирусом в "ДНР" объявлено не было.

Кто и как может въехать и выехать из "ДНР" читайте в материале "Страны".