Испания обошла Иран и вышла на третье место в мире по числу жертв короновируса
Число заразившихся коронавирусом в Испании за сутки выросло почти на 2 тысячи человек и составило 20 410 человек.
Об этом сообщают испанские издания со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
При этом только за последние сутки от последствий заражения умерли 276 человек, а общее число погибших в стране составило 1 043 человека.
Отмечается, что по числу заболевших Испания уже обогнала Иран. Там по состоянию на 20 марта зарегистрировано 19 664 случая заражения.
Больше заболевших, чем в Испании, только в Италии, которая вышла в лидеры по этому показателю, и Китае.
Ранее сообщалось, что Великобритания отправит на принудительный карантин всех людей старше 70 лет.
Также мы писали, что за сутки в Германии заразились коронавирусом более 3 тысяч человек