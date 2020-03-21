Число заразившихся коронавирусом в Испании за сутки выросло почти на 2 тысячи человек и составило 20 410 человек.

Об этом сообщают испанские издания со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

При этом только за последние сутки от последствий заражения умерли 276 человек, а общее число погибших в стране составило 1 043 человека.

Отмечается, что по числу заболевших Испания уже обогнала Иран. Там по состоянию на 20 марта зарегистрировано 19 664 случая заражения.

Больше заболевших, чем в Испании, только в Италии, которая вышла в лидеры по этому показателю, и Китае.

Ранее сообщалось, что Великобритания отправит на принудительный карантин всех людей старше 70 лет.

Также мы писали, что за сутки в Германии заразились коронавирусом более 3 тысяч человек