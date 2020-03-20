Киевские правоохранители задокументировали 49 случаев нарушения противоэпидемических мероприятий, на нарушителей правил карантина составлены административные протоколы.

Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"Относительно всех нарушителей составлены 49 административных протоколов по ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", - сказано в сообщении.

Также в полиции просят граждан в случае выявления нарушений условий карантина сообщать по спецлинии "102" для немедленного реагирования.

Как сообщалось, с 12 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года в Украине введен трехнедельный карантин.

Ранее "Страна" информировала, что в Венецию из-за карантина впервые за 60 лет вернулись дельфины.