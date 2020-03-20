К вечеру 20 марта в Черновицкой области резко увеличилась статистика по заболевшим Covid-19. По данным МОЗ, положительные тесты подтвердились уже у 25 человек (один их них стал смертельным). Это самый большой показатель по Украине. Всего в стране обнаружили 39 случаев коронавируса.

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Статистика по больным

В Черновцах обнаружили первый случай заражения новым коронавирусом в Украине. Диагноз у 49-летнего мужчины, который был в Италии, подтвердился 2 марта. Сегодня, 20 марта, медики сообщили, что он полностью выздоровел и его выпишут из больницы.

Всего за 18 дней были обнаружены еще 24 случая. Один из них оказался смертельным. Умерла 33-летняя женщина с диагностированным Covid-19. Местные власти настаивают, что смерть наступила в результате хронической неврологической патологии, несвязанной с коронавирусом. А родные умершей говорят, что ей назначили антибиотики и отправили домой, а ночью она начала задыхаться и пришлось вызвать скорую.

Среди пациентов инфекционной в Черновицкой области оказались даже маленькие дети - одному не исполнилось и двух лет, другому всего шесть месяцев.

При этом 10 случаев инфицирования обнаружили в селе Коленковцы Хотинского района - в 20, километрах от Черновцов.Там заболела женщина, которая вернулась из Италии, потом трое ее внуков и две невестки. А позже коронавирус выявили еще у четверых односельчан. При этом медики говорят, что невозможно установить, заразились ли все в селе от одной женщины, ведь многие возвращались из Италии. С заработков вернулись около 300 человек.



Село закрыли на полный карантин: туда пускают только местных жителей и не выпускают никого. По официальным данным, там проживает более 5 тысяч человек.

На карантин также закрыли село Топоровка Новоселицкого района. Сюда можно завозить только продукты питания и медикаменты. Жителям разрешено выезжать за пределы этих населенных пунктов только по неотложным делам - если нужна медицинская помощь или на работу в учреждения, которые обеспечивают жизнедеятельность других городов и сел. В других случаях жители должны оставаться дома на обсервации.

Чрезвычайная ситуация

В области объявлена чрезвычайная ситуация. С 18 марта в Черновцах остановили работу всего общественного транспорта.

Кроме того, по улицам ездят патрульные машины полиции и спасателей и предупреждают население о режиме карантина. Причем делают это на двух языках: румынском и украинском. "На территории области действует карантин из-за коронавируса. Избегайте контактов. Не выходите из дома. Избегайте скоплений людей", - говорят полицейские.

Сегодня мэр Черновцов Алексей Каспрук в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил, что написал письмо президенту с просьбой ввести режима чрезвычайного положения хотя бы в тех областях, где уже зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Этот режим предусматривает более жесткие меры, чем чрезвычайная ситуация.

По его словам, это необходимо для того, чтобы мобилизовать все ресурсы.

"Одних каких-то там призывов, которые может делать городская власть, или попытки повлиять какими-то штрафами, не хватит. Сегодня мы столкнулись с тем, что не хватает просто элементарно масок для людей. Только государство должно взять под контроль поставки уже стратегических на сегодняшний день продуктов, материалов и оборудования. Потому что ни одна городская власть или даже областная власть с этим не справится, если будет увеличиваться количество заболевших", – сказал мэр Черновцов.