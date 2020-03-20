В Великобритании зарегистрировали ещё 40 летальных исходов вследствие заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил в пятницу британский телеканал Sky News со ссылкой на Национальное управление здравоохранения (NHS)

"Ещё 39 человек, у которых ранее был выявлен коронавирус COVID-19, скончались", - говорится в сообщении NHS.

По данным NHS, возраст скончавшихся пациентов варьировался от 50 до 99 лет.

Количество заражений в стране достигло 3,3 тыс., а число скончавшихся заражённых этим вирусом достигло 168.

Как сообщает Sky News, учёные рекомендуют ввести более жесткие меры борьбы с распространением нового коронавируса как минимум на следующие полгода.

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