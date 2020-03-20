Правительство в субботу может ввести режим чрезвычайной ситуации еще в нескольких регионах Украины вдобавок к существующим шести. Такое решение связано с проникновением коронавируса в области, где ранее его не регистрировали.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Шмыгаль сказал, что речь идет о трех новых регионах, но не сказал в каких. Можно догадаться, что два из трех - Львов и Харьков.

Мы сегодня приняли несколько важных решений. Это введение режима чрезвычайной ситуации еще в трех регионах Украины. Всего в шести уже введено. Очевидно, завтра придется ввести еще, потому что сегодня и Львов, и Харьков присоединились, к сожалению, к печальной статистике", - сказал глава Кабмина.

Видео: YouTube/ Shuster online

"Напомним, сегодня режим ЧС был объявлен в Киеве, а также в Днепропетровской области.

Как писала "Страна", к вечеру 20 марта в Украине выявлено 39 случаев заражения новым вирусом.