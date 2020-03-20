В Украине подтверждены 39 случаев COVID-19. Сразу 10 новых случаев зафиксированы в Черновицкой области.

Об этом говорится в сводке Министерства охраны здоровья Украины, опубликованной в Facebook. Данные действительны по состоянию на 22:00 20 марта.

Всего в Украине официально отмечены три летальных исхода от коронавируса COVID-19.

В предыдущей сводке, обнародованной в соцсети после получения данных на 20:00, сообщалось, что в Украине официально зарегистрировали 29 случаев коронавирусной инфекции.

Число умерших от нового вируса за прошедшие часы официально не изменилось.

Пациент, у которого первым в Украине зафиксировали COVID-19, уже выздоровел. Это подтвердили проведенные тесты.

Ранее "Страна" сообщала, что в мире количество заболевших перевалило за 200 тысяч.