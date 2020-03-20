В Польше объявлена эпидемия коронавируса Covid-19.

Об этом в пятницу, 20 марта, сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на пресс-конференции, передает издание Fakt.pl.

"Для того, чтобы сдержать дальнейшее распространение инфекции и ограничить его, а также с целью соблюдения карантина, мы объявляем сегодня эпидемию", - заявил премьер.

"Мы приняли решение об отмене занятий (в учебных заведениях - Ред.) до пасхи. Это - трудное решение, но важное и необходимое для того, чтобы не произошло еще большего распространения коронавируса", - добавил Моравецкий.

Так, по последним данным, в Польше зафиксировано 425 заражений коронавирусом, пятеро инфицированных скончались. При этом на данный момент 393 человека проходят лечение, еще 13 выздоровели.

Напомним, что сегодня более двух тысяч украинцев вурнулись на родину из польского города Перемышль в рамках эвакуации граждан на фоне пандемии коронавирусной инфекции Covid-19.

Стоит отметить, что по состоянию на 22:00 20 марта в Украине зафиксированы 39 случаев заражения коронавирусом.