В пятницу, 20 марта, Министерство охраны здоровья сообщило о выявлении первого случая инфицирования коронавирусом в Харьковской области.

Однако на самом деле в регионе вируса нет, так как заболевшая с 11 марта живет на Киевщине.

Об этом в видеообращении рассказал председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

"Что касается информации Министерства охраны здоровья о подтверждении в Харьковской области случая коронавируса. Следует сообщить, что, действительно, заболела харьковчанка, которая с 11 марта после возвращения из Франции находится в Киевской области. То есть к сегодняшнему дню на территории нашего региона больные коронавирусом не зафиксированы", - сказал губернатор Харьковщины.

Видео: YouTube/ Алексей Кучер

Кроме того, стало известно, что заболевшей харьковчанке 37 лет.

Ранее "Страна" сообщала о новом случае заболевания в Киеве. Также мы писали, что первый подхвативший коронавирус появился во Львове.