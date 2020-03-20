В пятницу, 20 марта, Кабмин собрался на техническое внеочередное заседание. На повестке дня стояли вопросы, связанные с противодействием распространению коронавируса.

По итогам заседания приняли такие решения:

Установить режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. При этом никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением Covid-19.

Освободить от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарств, медицинских изделий и оборудования, необходимых для борьбы с коронавирусом и локализации и ликвидации вспышек. Список лекарств пообещали обнародовать на сайте правительства в ближайшее время.

К 19 апреля поручили упростить порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

Напомним, что в Украине по состоянию на вечер 20 марта официально подтвердили 29 случаев заражения. Сегодня впервые их зафиксировали во Львове и Харьковской области.