В случае смерти депутата Верховной Рады, на его место в парламенте придет следующий за ним по партийному списку нардеп.

Об этом, на фоне заражения депутата Шахова коронавирусной инфекцией, заявил народный избранник от фракции "Слуга народа" Никита Потураев в интервью 24 каналу.

Так, нардеп считает, что если цепи передачи коронавируса Covid-19 проявят себя, то весь нынешний состав парламента будет инфицирован. Однако, по словам Потураева, все депутаты, которые имели контакт с зараженным Сергеем Шаховым, прошли тесты на инфекцию. Их результат отрицательный.

"Ну переболеем. Что там болеть, Господи? Вернемся к труду. Ну, кто-то, возможно, умрет. У всех списки есть. Список сдвинется, кто-то придет новый", - отметил Потураев.

Видео: YouTube/ 24 канал

Напомним, что нардеп из группы "Доверие" Сергей Шахов, подтвердил, что в лаборатории ему сообщили о заражении коронавирусом.

Спустя время его состояние заметно ухудшилось. Депутат пожаловался на головокружение, участившийся кашель и жидкий стул.