Даже при наличии большого количества тестов на коронавирус Covid-19, проверять всех украинцев на эту инфекцию необязательно.

Так заявил глава парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий в эфире "Подробностей недели" на телеканале "Интер" в пятницу, 20 марта.

По его мнению, на данный момент тестировать на инфекцию людей без симптомов нет смысла, так как тесты не смогут определить болезнь, если нет ее явных признаков.

"Будет больше тестов - это не означает, что всем тем, у кого нет признаков, надо проходить тестирование. Во-первых, ничего не покажет, во-вторых лучше эти тесты использовать для заболевших людей", - сказал депутат.

При этом Радуцкий отметил, что в Украине тесты предписано делать только людям с температурой выше 38,5 градусов и сухим кашлем.

"Я не знаю ни одну страну в мире, даже состоятельные страны, где бы тестирование происходило просто для всего населения", - добавил глава профильного комитета.

Напомним, что в ближайшие дни Украина ожидает прибытия из Китая 10 млн высокоточных лабораторных тестов, 10 аппаратов искусственной вентиляции легких и 1 млн масок.

Ранее мы писали, что на базе Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины была разработана тест-систему для диагностики коронавируса.