Соседи жителя Киева, который признался, что у него коронавирус (но пока он еще не вошел в официальную сводку), требуют от полиции изолировать его детей и жену.

Жители жилого комплекса "Паркове мисто" на улице Вышгородской, где проживает 40-летний мужчина заболевший коронавирусом, обращались в полицию с жалобами на то, что на детской площадке гуляет его супруга и трое детей.

Об этом "Стране" рассказали свидетели произошедшего.

По их словам, заболевший мужчина и его супруга проживают отдельно, но буквально через несколько подъездов друг от друга. При этом, за последнюю неделю он неоднократно контактировал с женой и детьми.

Но полиция на вызов жителям дома сообщила, что не уполномочены изолировать жену и детей заболевшего, поскольку Министерство здравоохранения еще не подтвердило официально факт заболевания у мужчины.

Дело в том, попасть в официальную сводку МОЗ он может только, когда сегодняшний положительный анализ подтвердится еще раз. Мужчина в пятницу повторно сдал анализы, результаты должны быть в субботу.

Напомним, "Страна" первой сообщила о том, что киевлянин написал сообщение соседям, что болен коронавирусом и находится в Александровской больнице. Он призвал соседей самоизолироваться на 14 дней. До появления симптомов коронавируса мужчина посещал Францию, а затем Германию, откуда вернулся 9 марта. Изначально в частной клинике "Медиком" его лечили от острого синусита, а спустя 5 дней компьютерная томография показала двухстороннее воспаление легких, после чего киевлянин был экстренно госпитализирован в Александровскую больницу, и уже там у него был подтвержден Covid-2019.