В Киеве произошло ограбление возле бизнес-центра "Парус" на улице Мечникова. Его жертвой стали киевлянин, который хотел заработать на скачке курса доллара, и его доверенное лицо.

По информации источников "Страны" в МВД, преступление было совершено сегодня во второй половине дня.

Киевлянин решил продать чуть больше 100 тысяч долларов, обменяв их на гривни. Эту валютную операцию он планировал осуществить в обменном пункте возле "Паруса".

То ли для конспирации, то ли по какой-то иной причине менять деньги он поехал не сам, а поручил это своему доверенному знакомому. Тот отправился выполнять поручение на неприглядном Daewoo Lanos. Однако, как выяснилось позже, курьера с крупной суммой отслеживала банда выходцев из солнечной Грузии в составе пяти вооруженных боевиков.

Как только курьер произвел обмен, на его машину напали вооруженные пистолетами грузины и отняли сумку с деньгами, в которой было порядка 3 миллионов гривен. После этого нападавшие скрылись.

Благодаря слаженным действиям полиции пятерых бандитов удалось задержать на съемных квартирах в Днепровском районе столицы, где они затаились, пока не уляжется шум. Краденные деньги они потратить не успели.

По данным наших источников, эта банда давно попала в поле зрения сотрудников Управления уголовного розыска Нацполиции. На ее счету это далеко не первый налет, но поймать с поличным преступников долгое время не удавалось.

За групповое разбойное нападение по ч.4 ст.187 УК Украины им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Осенью "Страна" рассказывала, как в Киеве двое преступников придушили кассира и обчистили обменник на $30 тысяч.

Также мы сообщали, что из пункта обмена валют на Печерске в столице украли треть миллиона долларов.