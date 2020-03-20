Сегодня "Страна" рассказывала о письме киевлянина, отправленном из вирусного отделения Александровской больницы. Мужчина сообщил, что заразился коронавирусом. Это новый случай инфицирования в Киеве.

Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Мужчина поставил в известность соседей насчет того, как он заразился и пытался лечиться.

9 марта он вернулся из Германии (а до этого был во Франции). 12 марта пошел в клинику "Медиком" с высокой температурой, где ему поставили диагноз синусит. Он лечился несколько дней, но ему становилось только хуже. 18 марта он повторно явился в больницу с температурой, ему сделали снимок легких. который показал двухстороннее воспаление. И только после этого из "Медикома" скорая помощь отвезла его в Александровскую больницу, где уже сделали тест на коронавирус.

Сегодня тест подтвердился.

Интересно, что в официальной сводке Министерства охраны здоровья об этом случае ничего не сказано.

МОЗ только упоминает о трех зараженных: одном - на Харьковщине, втором - на Львовщине и еще одном - в Ивано-Франковской области.

Ранее "Страна" рассказывала о санкциях, введенных властями за нарушение режима карантина, установленного в Украине из-за коронавируса.