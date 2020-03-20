Около 30 тысяч украинцев вернулись на родину. Примерно такое же количество граждан ожидают эвакуации в Украину из за границы.

Об этом в пятницу, 20 марта, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер".

"Уже почти 30 тыс. вернулись в Украину и еще приблизительно такая же цифра наших сограждан ожидают возвращения. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы они не просто возвращались, а чтобы это происходило безопасно, и чтобы проводились необходимые меры контроля", - сказал Кулеба.

Министр напомнил, что украинское правительство договорилось с авиакомпаниями Fly Dubai и Air Arabia об эвакуации украинцев, которые находятся в Шри-Ланке. По словам Кулебы, МИД также искал пути возвращения украинцев с острова Бали, Перу.

Напомним, что авиакомпания МАУ, вероятно, отменит спецрейс для эвакуации украинцев с Кипра, поскольку отсутствует спрос на билеты со стороны оставшихся в республике е граждан Украины.