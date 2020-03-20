Министерство охраны здоровья подтвердило первый случай заражения COVID-19 в Харьковской области. Регион упомянут в свежей статистике распространения вируса в Украине, собранной к 20:00 20 марта.

Данные о проникновении вируса на Харьковщину опубликованы в сводке МОЗ в соцсети Facebook.

Кроме Харьковской области, еще по одному случаю выявлено в Ивано-Франковской и Львовской областях. Таким образом, сегодня установлены три новых подтвержденных случая инфицирования.

Как писала "Страна", о появлении первого больного на Львовщине сообщил мэр областного центра Андрей Садовый. По его информации, вирус выявлен у мужчины 1961 года рождения, который побывал в Германии.

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