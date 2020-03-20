У одного из украинских дипломатов диагностирован коронавирус, трое имеют подозрение на заболевание.

Об этом в пятницу, 20 марта, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"К сожалению, у одного из наших сотрудников за границей уже диагностирован коронавирус, и он проходит в довольно сложной форме. Но состояние нашего коллеги стабильное. В другом дипломатическом представительстве трое сотрудников имеют подозрение на коронавирус и находятся в изоляции", - сказал он в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу.

Министр подчеркнул, что для него очень важно сберечь жизни и здоровье дипломатов.

"И главное сберечь их как представителей государства на месте для того, чтобы помогать другим гражданам", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, что в субботу, 14 марта, Кулеба рассказывал об украинском дипломате, который заболел коронавирусом за границей.

Ранее мы писали, что по состоянию на 20.00 20 марта в Украине подтверждены 29 случаев коронавирусной инфекции Covid-19. Вирус добрался до Харьковской и Львовской областей.