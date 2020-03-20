По состоянию на 20.00 20 марта в Украине подтверждены 29 случаев коронавирусной инфекции Covid-19. Вирус добрался до регионов, в которых ранее его не выявляли.

Статистику на своей официальной странице в Facebook приводит Министерство охраны здоровья.

Согласно данным МОЗ, один новый случай заражения Covid-19 зафиксирован в Ивано-Франковськойй области, еще один - в Харковской и один - во Львовской.

Всего в Украине за время появления вируса на территории было 3 случая смерти заболевших коронавирусом.

Как писала "Страна", сегодня первый случай заражения новым вирусом был зарегистрирован во Львове. Заболевшим является врач, вернувшийся из Германии.

Также сегодня стало известно о полном выздоровлении жителя Черновцов.