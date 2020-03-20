В Украине официально зарегистрировали 29 случаев коронавирусной инфекции - МОЗ
По состоянию на 20.00 20 марта в Украине подтверждены 29 случаев коронавирусной инфекции Covid-19. Вирус добрался до регионов, в которых ранее его не выявляли.
Статистику на своей официальной странице в Facebook приводит Министерство охраны здоровья.
Согласно данным МОЗ, один новый случай заражения Covid-19 зафиксирован в Ивано-Франковськойй области, еще один - в Харковской и один - во Львовской.
Всего в Украине за время появления вируса на территории было 3 случая смерти заболевших коронавирусом.
Как писала "Страна", сегодня первый случай заражения новым вирусом был зарегистрирован во Львове. Заболевшим является врач, вернувшийся из Германии.
Также сегодня стало известно о полном выздоровлении жителя Черновцов.
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