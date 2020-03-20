Полиция пресекла вывоз 80 тысяч масок через Закарпатскую таможню
В Закарпатской области пытались отправить в Европу 80 тысяч медицинских масок, которые запрещены на экспорт из-за распространения коронавирусной инфекции в Украине.
Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.
Сообщается, что в пятницу, 20 марта, правонарушители пытались переправить 80 тысяч масок через таможенный пост "Чоп" в Закарпатской области. Товар, который планировалось вывезти в страны Европейского союза, был изъят.
Фото: Нацполиция Украины в Фейсбук
Материалы дела переданы в следственный отдел для предоставления правовой квалификации действий представителя коммерческой структуры.
Скриншот: Нацполиция Украины в Фейсбук
В то же время киевские власти отчитались, что запаса медицинских масок в столице хватит еще на 7-10 дней.
Напомним, что отныне лекарства и медицинксое оборудование, необходимые для борьбы с коронавирусом, будут ввозиться в Украину без пошлин и НДС. Такое решение принял сегодня Кабмин.