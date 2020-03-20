В Закарпатской области пытались отправить в Европу 80 тысяч медицинских масок, которые запрещены на экспорт из-за распространения коронавирусной инфекции в Украине.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

Сообщается, что в пятницу, 20 марта, правонарушители пытались переправить 80 тысяч масок через таможенный пост "Чоп" в Закарпатской области. Товар, который планировалось вывезти в страны Европейского союза, был изъят.

Фото: Нацполиция Украины в Фейсбук

Материалы дела переданы в следственный отдел для предоставления правовой квалификации действий представителя коммерческой структуры.

Скриншот: Нацполиция Украины в Фейсбук

В то же время киевские власти отчитались, что запаса медицинских масок в столице хватит еще на 7-10 дней.

Напомним, что отныне лекарства и медицинксое оборудование, необходимые для борьбы с коронавирусом, будут ввозиться в Украину без пошлин и НДС. Такое решение принял сегодня Кабмин.