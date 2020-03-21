В субботу, 21 марта, в Украине продолжается карантин в связи с распространением коронавируса Covid-19. Вчера вечером официальная статистика резко увеличилась сразу до 41 заболевшего.

В пятницу коронавирус впервые выявили во Львове, Тернопольской и Харьковской области.

Таким образом, Covid-19 зафиксировали уже в Киеве и девяти регионах: Черновицкая область (25), Киев (3), Киевская область (3), Днепропетровская область (2), Житомирская область (2), Ивано-Франковск (2), Донецкая область (1), Львов (1), Тернопольская область (1), Харьковская область (1).

Правда, в последней заявили, что харьковчанка после посещения Франции домой не доехала и сейчас находится в Киевской области, так что на территории Харьковской области коронавирус по-прежнему не зафиксировали.

Самая сложная ситуация в Черновцах и Черновицкой области, где выявили 25 случаев. При этом 11 из них - в селе Коленковцы в 20, километрах от Черновцов. Там заболела женщина, которая вернулась с заработков в Италии. Позже диагноз подтвердился у пяти ее родственников и пятерых односельчан. При этом нельзя утверждать, что все заразились от одного человека, ведь в село вернулись сразу около 150 заробитчан. Вчера пятитысячное село закрыли на карантин.

Сегодня могут начать работу бесплатные такси для медиков, которые борются с короновирусом, о чем власти заявили в пятницу. Это коснется семи городов: Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница.

Полиция продолжит выявлять и штрафовать нарушителей режима карантина. В первую очередь это касается работающих заведений, которые должны были закрыться и маршруток, в которых на борт теперь должны брать не более 10 пассажиров.

"Страна" следит за ситуацией в своем онлайне. Этот материал обновляется.

10:39 Пока страна страдает от карантина, курьеры Glovo переживают свой звездный час. Ждут ли доставку сверхприбыли - читайте в материале "Страны" "Мы тоже думали, что будем шиковать". Стали ли курьеры "Glovo" зарабатывать больше во время карантина. Репортаж "Страны"

10:27 Невзирая на карантин, старики в конце месяца потянулись на "Укрпочту" оплачивать платежки за коммуналку.

Фото - Андрей Пузийчук

10:16 Во Львовской области с подозрением на коронавирус госпитализированы еще девять человек. Один из них - живущий во Львове британец.

Причем, судя по заявлению местных властей, в самой области анализы расшифровать не могут, а отправляют в Киев.

10:05 Испанское ТВ показало, как разгружают партию украинских респираторов. Интересно, когда их успели продать в Европу? Ведь у нас вроде бы мораторий на экспорт масок и тому подобной продукции.

При этом Киев просит маски у китайцев.

09:59 Очередной автобусный скандал. Таких видео в ближайшие дни будет много. Власть ограничила передвижение людей, но не решила хотя бы на базовом уровне их экономических проблем: необходимости платить за квартиру и продукты.

Следовательно, кто может работать - тот продолжает это делать и вынужден пользоваться транспортом. И ссылки властей на незаконность увольнения или снижения зарплат здесь не работают: множество работников либо не оформлены официально, либо получают зарплату главным образом в конверте.

И коронавирус только заострил эту проблему, которая на наших глазах превращается в катастрофическую.

09:54 Предприниматель Алексей Давиденко пишет, что после доставки тесто начнется резкий всплеск выявлений коронавируса.

"Завтра в Украину прилетят экспресс-тесты и лабораторные тесты, которые Украине подарил Джек Ма + тесты и маски, которые покупают за деньги украинского бизнеса

1 миллион тестов несколько миллионов масок - это более чем достаточный объём для того, чтобы покрыть первую волну пациентов находящихся в зоне риска.

Это значит, что начиная с Пн они поступят в регионы и начнётся тестирование.

Надо быть готовыми.

Начиная с Пн цифры выявленных заражений коронавирусом могут начать расти в геометрической прогрессии ежечасно и могут сильно давить на психику людей и политические поступки власти.

Поэтому. Надо оставаться с холодной головой и понимать, что это будет не вдруг резкий встплеск заражения - а про@анное выявление".

09:45 Первой заболевшей коронавирусом харьковчанкой оказалась жена заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача Виктория.

Они с мужем были в начале марта в Европе.

Сам Скоробогач тоже серьезно заболел, но его тесты пока не подтверждают коронавирус.

"Вообще стоит отметить, что вирус косит украинцев из самых разных слоев. Но в группе риска прежде всего те люди, которые вернулись недавно из Европы. А это либо заробитчанине, либо представители (преимущественно) зажиточного сословия и среднего класса, которые ездили в ЕС как туристы.

Поэтому не стоит удивляться, если мы ещё услышим известные имена политиков и бизнесменов в контексте эпидемии.

Да. И лечится они должны будут в Украине. Так как выезд в Европу закрыт. Причём не в частных клиниках, а в специальных инфекционных отделениях обычных больниц.

Парадокс судьбы - коронавирус положил в одну палату и бедного и богатого, уровняв их шансы на выживание.

Может быть это станет импульсом к тому, чтоб прекратить издевательства на украинской медициной, дать ей денег и навести порядок?

Или же наша элита попытается создать себе и в Украине какой-то элитный островок для лечения вируса?", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

09:40 В Ивано-Франковске у всех пациентов областной инфекционки с подозрением на коронавирус диагноз не подтвердился, заявил сейчас на стриме мэр города Руслан Марцинкив.

09:37 Завтра и в понедельник появится новый повод соблюдать карантин и сидеть дома - резкое похолодание. Наметет снег, пойдет дождь, а по ночам будет мороз. Кое-где до минус 7 градусов, сообщает ГосЧС.

09:30 Опубликована инструкция китайских медиков по излечению от коронавируса. Полный текст на русском языке - здесь.

09:21 Издержки карантина. Журналистка Юлия Толопа опубликовала видео, как полиция силой выводит из автобуса "лишних" пассажиров, валит их на землю и заламывает руки.

09:20 Журналист Алексей Романов напоминает, что самую главную международную помощь Украине сейчас оказывает не Евросоюз, который стал фетишем для властей и многих украинцев, а коммунистический Китай.

Оттуда, напомним, завтра прибудет огромная партия медицинских масок, тестов и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Из ЕС мы не получили в эту эпидемию ничего.

"Это флаг Китая.

А руководит этой великой страной Коммунистическая партия Китая.

Именно Китай предоставляет нам сейчас помощь в борьбе с эпидемией. Которую, похоже, уже победил у себя.

Все вятровичи и прочие декоммунизаторы! Ни в коем случае не используйте китайские тесты и маски! Они же коммунистические!", - пишет Романов.

09:14 В Италии очередной антирекорд. 627 погибших от коронавируса за минувшие сутки.

09:00 Мэр Черновцов Алексей Каспрук просит Раду и президента ввести в области чрезвычайное положение. Здесь уже, напомним, 25 заболевших.

08:51 Полиция Днепропетровской области сообщила, что дежурит, дабы не допустить в регион коронавирус. Ждут его прямо под знаком въезда в область.

08:42 Комментарий доктора медицинских наук, профессора кафедры инфекционных болезней Харьковского медуниверситета Екатерины Юрко по профилактике коронавируса.

08:30 Нардеп Андрей Мотовиловец, который полетел в китайский Гуаньчжоу за грузом масок, тестов и аппаратов ИВЛ, показал фото из самолета. Сегодня он будет загружаться медоборудованием и уже завтра сядет в "Борисполе".

08:15 На Шри-Ланке застряли более тысячи украинских туристов. Ни посольства, ни сайт "Друг" не дают никаких ответов на просьбы эвакуации.

07:47 Заболевший в Тернопольской области оказался священником из села Залещики.

07:00 С 00:00 сегодняшнего дня "ДНР" полностью закрыла въезд и выезд на подконтрольную Украину. Меры были введены из-за предупреждения коронавируса. Сколько они продолжатся - неизвестно. Из-за ограничений единственный способ выехать из "ДНР" - через Россию, однако сделать это смогут только граждане РФ.