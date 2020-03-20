В последние сутки в Молдове официально подтверждены 17 случаев заражения коронавирусом. Четверо инфицированных ввезли инфекцию из Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление министра здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Виорику Думбрэвяну.

Чиновница привела статистику на брифинге после ежедневного заседания чрезвычайной комиссии по вопросам общественного здравоохранения.

"Сегодня протестировали анализы 90 человек. В результате у нас 17 случаев заражения COVID-19. В 12 случаях это заражение внутри страны, в том числе восемь случаев в Кишиневе. Также есть 5 случаев ввоза инфекции. Из Украины - 4 случая и 1 случай из России", - рассказала министр.

В общей сложности, с момента выявления первого заболевшего 7 марта в стране зарегистрированы 66 случаев инфицирования COVID-19.

Президент Молдовы Игорь Додон, также принимавший участие в заседании, выразил сожаление, что и после введения режима чрезвычайного положения некоторые граждане выезжали за рубеж.

"Так, группа верующих ездила в Почаевский монастырь в Украине. Вернулись. У четырех человек обнаружен коронавирус. Мы закрыли границы. Я убедительно прошу всех оставаться дома и ни в коем случае не выезжать из страны", - призвал Додон.

Он сказал, что динамика распространения заболевания в Молдове оказалась менее страшной, чем прогнозировали специалисты.

"Это значит, что принятые меры дают результаты. Но нет повода для самоуспокоения. В следующие дни специалисты прогнозируют несколько сотен случаев инфицирования. Это реальность, мы к ней готовы. Власти подготовлены ко всем сценариям, у нас есть все необходимое для этого", - заверил Додон.

Как писала "Страна", три дня назад парламент Молдовы принял решение о введении режима чрезвычайного положения до 15 мая в связи с пандемией коронавируса.

В тот же день такой режим объявили и в Приднестровье.