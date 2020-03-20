Министерство охраны здоровья обратилось к сетям супермаркетов, аптек, банков и АЗС. Ведомство призвало обеспечить для работников и посетителей безопасные условия пребывания в этих помещениях.

Обращение опубликовано в официальном Facebook МОЗ.

Как отметили в ведомстве, работа перечисленных учреждений не подпадает под ограничительные меры на время карантина. Однако для защиты здоровья граждан нужно соблюдать усиленные санитарно-гигиенических нормы, обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты, обустроить рабочие места, обеспечить наличие дезинфицирующих средств. Особенно пристально в МОЗ попросили следить за состоянием здоровья работников в этот период.

Что касается посетителей, Минздрав порекомендовал без необходимости не ходить в магазины и банки, а заказывать необходимые услуги онлайн. Если же похода в места массового скопления избежать нельзя, то для снижения риска инфицирования желательно соблюдать дистанцию в прикассовой зоне и торговых залах. Безопасное расстояние между людьми в очереди составляет не менее 1,5 метров. На этой дистанции угроза попадания коронавируса в организм от носителей существенно уменьшается.

В МОЗ попросили владельцев магазинов сделать разметку у касс для соблюдения безопасной дистанции.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве решили упростить регистрацию дезинфекторов из-за угрозы распространения коронавируса.

Мы также публиковали прогноз МОЗ по поводу развития ситуации с коронавирусом в Украине.