На этой неделе Нацбанк Украины продолжил предпринимать попытки по спасению гривны на фоне паники на рынке из-за коронавируса и всемирной рецессии. Так, за неделю, НБУ потратил более 1 миллиарда долларов на поддержку гривни.

Об этом гласит информация на сайте финансового регулятора.

Сообщается, что с 16 по 20 марта НБУ активно проводил интервенции на валютном межбанке в поддержку гривни и продал $1,088 млрд, при этом купив $50 млн. При этом на прошлой неделе Нацбанк потратил $981,60 млн.

Стоит отметить, что $557,5 млн были НБУ сбыл с выбором лучшей цены купли-продажи, $130,5 млн проданы на валютных аукционах, а в рамках интервенций по единому курсу Нацбанк продал $400 млн и купил $50 миллионов.

Напомним, что после падения в предыдущие дни и утром, 20 марта днем гривня начала укрепляться.

Ранее "Страна" давала свою оценку происходящим с гривней событиям.