Сегодня во время брифинга председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук заявил, что инфицированный коронавирусом пациент из Черновцов выздоровел. В Министерстве охраны здоровья подтвердили его слова.

Сообщение о выздоровление опубликовано в официальном Facebook ведомства.

В МОЗ рассказали, что повторный лабораторный анализ на коронавирус показал отрицательный результат, то есть инфекции не обнаружено.

По стандартам ВОЗ, человек считается выздоровевшим и безопасным для окружающих после второго негативного теста на коронавирус подряд.

"Сегодня пациента выписывают из больницы, и он может вернуться домой", - отметили в министерстве.

Также в Минздраве разъяснили, что, по стандартам ВОЗ, человек считается выздоровевшим и безопасным для окружающих, если два теста подряд показали отрицательный результат.

Сегодня "Страна" сообщала, что первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован во Львове.

Мы также следим за развитием ситуации с распространением коронавируса в Украине.