В МОЗ объяснили, как определили выздоровление первого украинца с коронавирусом
Сегодня во время брифинга председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук заявил, что инфицированный коронавирусом пациент из Черновцов выздоровел. В Министерстве охраны здоровья подтвердили его слова.
Сообщение о выздоровление опубликовано в официальном Facebook ведомства.
В МОЗ рассказали, что повторный лабораторный анализ на коронавирус показал отрицательный результат, то есть инфекции не обнаружено.
По стандартам ВОЗ, человек считается выздоровевшим и безопасным для окружающих после второго негативного теста на коронавирус подряд.
"Сегодня пациента выписывают из больницы, и он может вернуться домой", - отметили в министерстве.
Также в Минздраве разъяснили, что, по стандартам ВОЗ, человек считается выздоровевшим и безопасным для окружающих, если два теста подряд показали отрицательный результат.
Сегодня "Страна" сообщала, что первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован во Львове.
Мы также следим за развитием ситуации с распространением коронавируса в Украине.