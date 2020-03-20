В мире более 210 тыс. человек заразились коронавирусом COVID-19. Погибли более 9 тысяч человек.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Интерфакс.

"Каждый день кажется, что COVID-19 достигает нового и трагического рубежа. Информация о свыше 210 тысячах случаев передана в ВОЗ, и более 9 тысяч человек умерли", - сказал он.

Данные ВОЗ серьезно опаздывают. Согласно данным статистической страницы о распространении COVID-19 на портале Worldometer, а также данным портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на 20 марта превысило 255 тысяч человек, умерли более 10 тысяч человек.

В то же время генеральный директор ВОЗ отметил благоприятную эпидемиологическую обстановку, которая сложилась в китайском городе Ухань - первом эпицентре распространения коронавируса.

"Вчера (власти - Ред.) Уханя не сообщали о новых случаях COVID-19 - впервые с момента начала его вспышки. Ухань дает остальному миру надежду, что даже самая суровая ситуация обратима", - отметил глава ВОЗ.

Также он заявил, что хотя согласно данным по многим странам, значительную часть пациентов, которым нужна госпитализация из-за вируса, составляют люди старше 50 лет, молодые тоже не избавлены от опасности COVID-19.

"Сегодня у меня есть послание для молодых людей: вы не неуязвимы", - предупредил он.

Кроме того, он упомянул, что предметом особого беспокойства для ВОЗ в связи с пандемией являются страны со слабым здравоохранением.

Он добавил, что ВОЗ удалось найти в Китае производителей, согласившихся пополнить запасы индивидуальных средств защиты (ИСЗ) организации, и стороны сейчас завершают подготовку к отправке из Китая этого груза, который затем ВОЗ передаст наиболее нуждающимся.

Ранее сообщалось, что количество смертей от коронавируса в мире превысило 10 тысяч. Почти 90 тысяч выздоровели.

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