Лекарства и медицинксое оборудование, необходимые для борьбы с коронавирусом, будут ввозиться в Украину без пошлин и НДС. При этом госзакупки, совершаемые в рамках противодействия Covid-19 будут проводиться без тендеров, для ускорения процесса оформления.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На экстренном заседании Кабмина в пятницу, 20 марта, члены правительства согласовали ряд антивирусных мер. Так, министры освободили от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, необходимых для предотвращения возникновения и распространения Covid-19, а также для локализации и ликвидации вспышек этой инфекции.

Также правительство упростило порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение распространения Covid-19 на территории Украины. Сообщается, что закупки, необходимые для борьбы со вспышкой коронавируса будут осуществляються без проведения тендеров.

Однако информация о закупках все еще будет отображаться в электронной системе.

"Такой порядок осуществления закупок позволит оперативно обеспечить всем необходимым учреждения здравоохранения, а также учреждения, учреждения и предприятия других центральных органов исполнительной власти, которые приобщены к мероприятиям по предотвращению распространения Covid-19", - говорится в сообщении.

Скриншот: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Телеграм

Скриншот: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Телеграм

Напомним, что сегодня правительство уже одобрило решение о режиме чрезвычайной ситуации в Киеве, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

Стоит отметить, что украинцы по разному борются с инфекцией коронавируса. Некоторые закупаются масками, кто-то соблюдает карантин дома, а вот священники Бердянска решили окропить улицы города святой водой.