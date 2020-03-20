Новый Кабинет министров во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем получил крайне скептические оценки экспертов американского исследовательского центра Atlantic Council.

Этот центр является одним из ведущих в США по украинской тематике, ориентируясь на часть истеблишмента, связанную с Демпартией (в Украине их принято называть "соросятами") и по-прежнему сильно влияющей на политику Госдепа и Вашингтона в отношении нашей страны.

Поэтому заявления и прогнозы экспертов данного центра в значительной степени отражают ход мыслей продемократических чиновников Госдепа (а таких там очень много).

В ходе проходившей сегодня открытой веб-конференции Atlantic Council "Большие изменения в Киеве: что они означают", посвященной последним перестановкам в украинской власти, замдиректора Центра Евразии Atlantic Council Мелинда Херинг назвала удачным лишь переназначение члена предыдущего правительства Дмитрия Кулебы министров иностранных дел.

"Чем больше я узнаю о новых министрах, тем меньше я сплю. Я глубоко озабочена по поводу направления, куда Зеленский ведет страну", - отметила Херинг.

По ее словам, новый премьер Шмыгаль не обладает опытом, достаточным для управления правительством в столь сложное для страны время, и к тому же среди полноценных министров только одна женщина, что "оскорбительно".

При этом то, что новый генпрокурор Украины женщина не спасло ее от критических оценок госпожи Херинг. Она посетовала, что Ирина Венедиктова до этого не работала в органах прокуратуры.

В свою очередь, ведущий сотрудник Центра Евразии Андрес Аслунд считает, что в доверенное окружение Зеленского не входят сильные экономисты, что сказывается на понимании президентом экономических процессов.

Рассуждая на тему предоставления новых кредитов МВФ, он заявил, что условиям фонда будут земельная реформа "в любой форме" и принятие закона, который бы запретил возвращение Приватбанка бывшим владельцам. Со ссылкой на свои источники, он говорит, что эти два вопроса могут быть решены в течение ближайших двух недель (отметим, что это утверждение вызывает очень большие сомнения - Рада ушла на карантин до начала апреля и не сможет до этого времени рассматривать закон о земле, а закон по Приватбанку еще даже не проголосован в первом чтении и он точно в течение двух недель принят не будет).

Кроме того, Андрес Аслунд говорит о сохранении нынешнего руководства Национального банка и Национального антикоррупционного бюро.

Интересно, что упомянута была в ходе конференции и жена президента Елена Зеленская. Как считает Мелинда Херинг, якобы президент прислушивается к ее мнению по разным вопросам. "У нее хорошие инстинкты... Ее роль может возрасти в скором времени", - спрогнозировала эксперт.

Также обсуждалась влияние на украинскую политику спикера Дмитрия Разумкова с учетом формального политического устройства Украины как парламентcко-президентской республики. Участники дискуссии сошлись во мнении, что он сейчас важная фигура.

Модератором дискуссии был бывший посол США в Украине, директор Центра Евразия Джон Хербст.