Срочное возвращение президента Украины Владимира Зеленского из Омана после прерванного из-за крушения в Иране украинского самолета отдыха оплачивал султанат.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Нардеп из политсилы Порошенко отметил, что о финансировании полета узнал из официального источника - Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

"После моего обращения в НАПК по поводу стоимости вояжа Зеленского в Оман НАПК в феврале начало проверку. И вот сегодня глава НАПК сообщил, что чартерный перелет Зеленского из Омана, по данным Офиса президента, был профинансирован султанатом Оман", - написал Гончаренко.

По мнению нардепа, "это очень странно и вызывает очень много дополнительных вопросов". Он пообещал заниматься выяснением обстоятельств дальше.

Как писала "Страна", Зеленский вернулся из Омана, где проводил свой тайный отпуск, ночью 9 января.

Мы также называли возможную стоимость чартера, которым прилетел президент - 65 тысяч долларов.