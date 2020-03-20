В Черновцах выписали из больницы первого в Украине вылечившегося от коронавируса, он же - первый в стране заразившийся.

От момента подтверждения диагноза до выписки прошло около двух недель. У него, по словам медиков, былая легкая форма COVID-19, без осложнений и пневмонии.

Это тот самый 39-летний черновчанин, под домом которого в густонаселенном районе "Гравитон" на улице Русской соседи устроили бунт, требуя забрать на карантин и его жену. При этом женщина была здоровой, и после двухнедельной изоляции в больнице тесты дважды это подтвердили.

Заболел в день рождения

Семейная пара путешествовала по Италии в конце февраля, когда там как раз началась вспышка. Как рассказали "Стране" их знакомые, с 21 февраля они побывали в четырех итальянских городах.

Домой возвращались сначала самолетом до Румынии, а 26 февраля своим автомобилем через границу, где ничего не заметили.

Первые симптомы болезни (температура 38 и сухой кашель) у черновчанина появились 28 февраля.

"Он сам обратился за телефонной консультацией к семейному врачу, а утром 29 февраля вызвал "скорую", попал в инфекцонное отделение областной больницы. Результат теста, который подтвердил коронавирус, пришел 3 марта - как раз в день его рождения. Вот такой подарочек", - говорит нам его знакомый.

А на следующий день соседи перекрыли улицу, требуя изолировать его жену.

"Ее выводили из дома, как преступницу: под руки, с полицией, она закрывала лицо капюшоном. В соцсетях призывали окружить дом проволокой, словом, что они пережили, можно только представить. И сейчас, после выписки, они боятся новых преследований. Уже начались разговоры: мол, неясно выздоровел ли он, в мире есть случаи повторных заболеваний. Он соскучился за домом, но психологически ему некомфортно", - рассказал знакомый выздоровевшего черновчанина.

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В соцсетях тоже не исключают, что выздоровевшего черновчанина могут затравить.

"Жаль, что люди у нас наполовину без мозгов, и они повторно могут собраться под окнами этого дома, и даже никто не удивится", - написала в соцсети черновчанка Юлия Фефчак.

Среди соседей тем временем ходят слухи, что пара якобы поехала в Италию не просто так, а продавать медицинские маски - их поездка совпала со вспышкой на севере страны. Но знакомые этого не подтверждают.

После выписки черновчанин отказался общаться с журналистами.

"Сказал, что ему нужно немного восстановиться и тогда он, возможно, расскажет всю историю. Он выписан домой здоровым, на некоторый период дома он все-таки будет находиться дома в самоизоляции", - заявил директор областной больницы Сергей Цинтаро.

Лечили препаратом от "свиного гриппа"

У мужчины - два позитивных теста, повторный сделали 19 марта. То есть он полностью здоров.

Лечили его препаратом озельтамивир, более известным как "Тамифлю", огромные партии которого закупала Юлия Тимошенко при эпидемии свиного гриппа в 2009 году.

По словам врача инфекционного отделения Черновицкой областной больницы Ольги Кобевко, озельтамивир дают всем заразившимся коронавирусом.

"Инфекция характеризуется непредсказуемостью, и в течение полусуток может измениться состояние", - рассказала Кобевко в прямом эфире своей странице в Facebook.

Половина из 29 заболевших коронавирусом в Украине - в приграничной Черновицкой области, куда вернулось много заробитчан.

Там же - одна из трех смертей. 33-летняя Татьяна Вышиван из Черновицкой области умерла 16 марта. Ее муж, который недавно вернулся из Италии, и двое детей сейчас в изоляции.

Врачи уверяют, что у Вышиван были тяжелые сопутствующие неврологические заболевания, которые, скорее всего, и стали причиной его смерти. Но родственники это опровергают и говорят, что женщину не стали лечить от коронавируса, а просто назначили антибиотики и отпустили домой, упустив время.