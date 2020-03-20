С субботы, 21 марта, из-за распространениям коронавируса в Киеве будет введен режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщил секретарь Киевского горсовета Владимир Прокопив, передает "Интерфакс-Украина".

"Киевляне! К сожалению, коронавирус вносит коррективы в нашу с вами жизнь. Завтра в Киеве вводится режим чрезвычайной ситуации", - написал Прокопив на странице в Facebook в пятницу вечером.

Он подчеркнул, это не чрезвычайное положение, и никто не будет ущемлять права жителей города, органы власти и правоохранители не получат дополнительных полномочий.

"Режим чрезвычайной ситуации является констатацией ее возникновения и означает усиление готовности к ликвидации последствий заболевания", - добавил Прокопив.

Также в горсовете призвали жителей Киева не паниковать, оставаться дома и как можно меньше контактировать с людьми, так как карантин - это не каникулы.

Напомним, в пятницу Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Ранее в Киевской, Житомирской и Черновицкой области было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации.