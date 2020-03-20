Система электронных платежей (СЭП) в Украине перейдет на 23-часовой режим работы не 1 апреля, а через 30 дней после отмены коронавирусного карантина.

Об этом информирует пресс-служба Нацбанка.

"Это обусловлено пониманием трудностей, которые возникли у персонала банков y связи с установлением на территории Украины карантина и мерами по предотвращению распространения коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении финансового регулятора.

До введенного в Украине карантина ожидалось, что НБУ станет обслуживать электронные переводы в новом режиме - 23 часа в сутки семь дней в неделю. Так, один час планировалось выделить на технический перерыв при переходе на новый день.

Ранее "Страна" разбиралась в том, какие изменения несет собой переход работы СЭП на новый график работы.

Напомним, что мы ведем хронику событий вокруг карантина и коронавируса в Украине.