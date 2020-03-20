Число жертв коронавируса в Италии за сутки оказалось самым высоким за все время эпидемии. 20 марта скончались 627 зараженных больных.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

К сегодняшнему дню коронавирус выявлен почти у 38 тысяч итальянцев. За сутки этот показатель вырос на 4670 случаев. В четверг зараженных стало больше на 4,5 тысячи человек, а ранее максимальный рост составлял 3 тысячи случаев в сутки.

"К сожалению, мы насчитали 627 смертельных исходов. Хочу напомнить, что скончались люди с коронавирусом, а не из-за него", - отметил Боррелли.

Общее число жертв COVID-19 в Италии достигло 4032. В четверг было зарегистрировано 427 летальных исходов, а прежний рекордный показатель был обнародован в среду - 475 случаев.

По словам Боррелли, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 47 тысяч. Чиновник привел и оптимистичную статистику.

"За сегодня мы зарегистрировали выздоровления 689 человек, их число достигло 5129" , - сказал Боррелли.

Как сообщала "Страна", Италия обогнала Китай по показателю смертности от нового вируса.

Мы также писали, что в Италии ужесточили карантин.