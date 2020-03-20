США и Мексика запретили не вызванные острой необходимостью передвижения через границу. Эта мера связана с распространением коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова главы Госдепартамента США Майка Помпео.

"Соединенные Штаты и Мексика договорились ввести ограничения на не необходимые перемещения через нашу границу", - сказал Помпео 20 марта во время пресс-конференции в Белом доме.

Он добавил, что обе страны понимают важность совместной работы над ограничением распространения вируса. А президент США Дональд Трамп заверил, что новая мера не будет препятствовать ведению законной торговли между соседними государствами.

Помпео также напомнил о шагах, которые ранее были предприняты по согласованию с Канадой: граница США и Канады останется закрытой на 30 дней для поездок, не представляющих первостепенную важность.

К 20 марта в США зафиксированы свыше 16 тысяч заражений COVID-19, 219 инфицированных умерли. Более 1,5 тысячи человек выздоровели.

Ранее "Страна" приводила выводы исследования, согласно которому коронавирус возник не на рынке морепродуктов в Китае, а в США.

Мы также цитировали заявление Госдепа, что не успевшие вернуться в США граждане могут остаться за границей надолго.