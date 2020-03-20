В пятницу, 20 марта, житель жилого комплекса на улице Вышгородской в Киеве прислал своим соседям сообщение, в котором рассказал, что находится в Александровской больнице и у него подтвердили коронавирус.

Жители комплекса, получившие это сообщение, переслали его "Стране".

"Всем добрый день. Пишу вам по просьбе доктора. Нахожусь в Александровской больнице. Вирусное отделение. У меня подтверждённый диагноз СОVID-19. Мне необходимо сообщить всем с кем я контактировал. Вы должны сообщить эту информацию своему доктору. Вы должны изолироваться на 14 дней от всех и три раза в день мерять температуру", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Киеве объявили чрезвычайную ситуацию. "Страна" подробно рассказывала, чем она отличается от режима ЧП.

Как сообщалось, по данным на 19 марта в Украине уже 26 заболевших коронавирусом и коллапс в больницах.