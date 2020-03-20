Завтра в Украине местами будет дождь, а кое-где даже выпадет снег. В южной части страны будет по-весеннему тепло.

Об этом информирует пресс-служба Укргидрометцентра.

В субботу, 21 марта, дождь ожидается ночью в западных областях, а днем - во всех регионах кроме восточных. Так, ближе к вечеру осадки пройдут в западной и северной частях Украины, а днем в Карпатах выпадет снег. Ветер ожидается северо-западный, северный, 7-12 м/с.

Ночью столбик термометра покажет от 0 до +5 тепла, а на Востоке страны будет холоднее всего - от 0 до -3 мороза. Сообщается, что в северных и западных регионах днем будет от +4 до +9 тепла, на остальной территории страны от +7 до +12. На Юге Украины местами до +16 тепла, в Карпатах от 0 до +5 тепла.

Ночь в столице пройдет без осадков, однако днем над Киевом пройдет дождь, переходящий в мокрый снег. Температура воздуха ночью составит от +2 до +4, днем от +6 до +8.

Напомним, что в эти выходные в Украине ожидается существенное похолодание.

Изменения в погоде связаны с приходом антициклона Юрген в страну.