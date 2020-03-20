В эти минуты проходит заседание Кабинета министров Украины, проходящего на фоне коронавирусного карантина в стране. Так, правительство уже одобрило решение о режиме чрезвычайной ситуации в трех областях.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

В пятницу, 20 марта, Кабмин собрался на техническое экстренное заседание для обсуждения вопросов, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции на территории Украины.

Уже известно, что правительство приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Скриншот: Денис Шмыгаль в Телеграм

Напомним, что сегодня мэр Харькова Геннадий Кернес обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой восстановить перевозки пассажиров в КП "Харьковский метрополитен".

Ранее мы писали, что изменится в жизни киевлян и гостей столицы с введением в городе чрезывчайной ситуации.