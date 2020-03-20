Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях
В эти минуты проходит заседание Кабинета министров Украины, проходящего на фоне коронавирусного карантина в стране. Так, правительство уже одобрило решение о режиме чрезвычайной ситуации в трех областях.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.
В пятницу, 20 марта, Кабмин собрался на техническое экстренное заседание для обсуждения вопросов, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции на территории Украины.
Уже известно, что правительство приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
Скриншот: Денис Шмыгаль в Телеграм
Напомним, что сегодня мэр Харькова Геннадий Кернес обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой восстановить перевозки пассажиров в КП "Харьковский метрополитен".
Ранее мы писали, что изменится в жизни киевлян и гостей столицы с введением в городе чрезывчайной ситуации.