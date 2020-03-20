Во Львове выявлен первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19. Заболевший львовянин недавно вернулся из Германии.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Андрей Садовый.

"Есть первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19 во Львове (житель Львова, 1950 г.р. 13 марта вернулся из Германии)", - написал городской голова.

Садовый добавил, что информация о заражении поступила от главного врача инфекционной больницы. Положительный результат анализа на коронавирус подтвердили две частные лаборатории - во Львове и Киеве.

"Материалы отправлены в Центр общественного здоровья Украины. Больного госпитализируют в инфекционную больницу. Информация передана правоохранительным органам для дальнейшего реагирования", - завершил пост мэр.

Позже Садовый написал в Facebook пост-дополнение, в котором рассказал подробности и уточненные данные о заболевшем.

"Возвращаясь из Германии, мужчина (сам является врачом) осознавал, что находится в группе риска - 1961 г.р. Поэтому в первый же день после возвращения сдал анализы в частной лаборатории. Все время старался быть в максимальной самоизоляции. После получения положительных результатов сразу обратился в инфекционную больницу. На сегодня он чувствует себя хорошо, никаких клинических проявлений болезни нет, но будет находиться и в дальнейшем под контролем", - отметил мэр.

Как сообщала "Страна", количество выявленных заболевших в Украине приближается к 30. Трое инфицированных умерли.

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