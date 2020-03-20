Глава Минздрава Илья Емец обратился к гражданам Украины относительно ситуации вокруг распространения коронавируса COVID-19 на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ в пятницу, 20 марта.

"Коронавирусная болезнь уже распространяется по Украине. Ежедневно мы получаем результаты лабораторных тестов с новыми подтвержденными случаями и, к сожалению, пока их становиться больше", — сказал Емец.

По его словам, сейчас статистика в Украине меньше, чем во многих европейских странах, однако "надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно".

"Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться. Мы видим, что в случае развития худших сценариев система здравоохранения развитых европейских стран не выдерживает нагрузки. Несмотря на то, что у нас есть много талантливых профессиональных врачей, сама недореформированная медицинская система Украины значительно слабее европейских, и нам будет значительно труднее принять мощный удар, который может нанести коронавирус при наихудшем сценарии. Но мы еще можем не допустить этого соблюдением режима карантина", — добавил министр.

Также он призвал украинцев продемонстрировать сознание и ответственность, оставаться дома, мыть herb и держать дистанцию.

"Равнодушие в карантин и пренебрежение правилами может стоить жизни. Позаботьтесь о собственной безопасности, заботьтесь о пожилых родственниках и не игнорируйте первые симптомы респираторных заболеваний", — сказал Емец.

Он также призвал своевременно обращаться к врачам и не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье своих близких.

Скриншот: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Напомним, в Украине количество выявленных случаев инфицирования 19 марта увеличилось до 26 человек.

Как сообщалось, с 12 марта по 3 апреля в Украине действуют жесткие ограничительные меры: закрыты границы, ограничена работа общественного транспорта, запрещены массовые собрания и закрыто немало заведений, приостановлено междугороднее и межобластного сообщения, людей призывают оставаться дома.