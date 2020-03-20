Более двух тысяч украинцев врнулись на родину из польского города Перемышль в рамках эвакуации граждан на фоне пандемии коронавирусной инфекции Covid-19.

Об этом информирует пресс-служба украинских пограничников.

"Сейчас из польского Перемышля в Украину уже прибыло четыре таких поезда. В общем на них вернулись более 2400 граждан Украины. Сразу по прибытию в вагоны поездов поднялись пограничники и представители санитарно-карантинного подразделения. Пассажирам измерили температуру, у всех прибывших она была в пределах нормы, жалоб на самочувствие не поступало", - сказано в сообщении.

В Госпогранслужбе добавили, что в пятницу, 20 марта, ожидается прибытие еще одного поезда из этого города, а в субботу в Украину доставят граждан еще двумя составами.

Скриншот: Госпогранслужба Украины в Фейсбук

Напомним, что власти Украины договорились с Венгрией и Польшей о транзитных коридорах для возвращения украинцев домой в условиях карантина из-за коронавируса.

Также мы писали, что эвакуированный из Польши заявил о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей, поэтому сам он себя ни в чем не собирается ограничивать в связи с карантином в Украине.