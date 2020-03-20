Правительство Италии рассматривает ужесточение контроля за соблюдением "коронавирусного" карантина. Планируется полностью запретить любую физическую активность на открытом воздухе и закрыть на выходные супермаркеты и торговые центры.

Об этом передает агентство ANSA.

Пока в Палаццо Киджи - официальной резиденции итальянского премьер-министра - уточнили, что в ближайший уик-энд супермаркеты, гипермаркеты и продуктовые магазины будут открыты.

Однако в Риме уже с завтрашнего дня вводят новый режим проверок автомобилей: полиция будет проверять все легковушки, а не выборочно, как раньше.

А в Милане власти объявили о тотальном контроле соблюдения мер самоизоляции с привлечением 114 военнослужащих для патрулирования улиц. Такое решение приняли по просьбе губернатора региона Ломбардия Аттилио Фонтана.

Правда, Фонтана остался недоволен количеством военнослужащих, выделенных армией для проверок. Он сказал, что к цифре 114 надо добавить минимум один ноль.

"114 солдат практически ничего не значат", - сказал чиновник.

Ранее "Страна" сообщала, что Италия опередила Китай по числу умерших от коронавируса. Мы также писали о намерении властей страны продлить карантин.