Ситуация на киевских станциях Лукьяновская, Университет и Площадь Льва Толстого практически не изменилась с утра. Люди, которые возвращаются домой с работы, стоят в очередях, а в маршрутки набиваются ровно столько людей, сколько влезет.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с месте событий.

Обязательство носить маски никто не контролирует. В троллейбусах кондукторы лимитируют пассажиров количеством в 20 человек. Если троллейбус заполнен, он вообще не останавливается на остановках.

Правоохранителей на остановках не видно. В маршрутки пускают больше дозволенного. Как и в троллейбусах, тут не все в масках. На 18 человек в маршрутке около 7-8 пренебрегают правилами карантина.

На остановке "Цирк" на Проспекте Победы состоянием на 18:00 также выстроилась очередь людей на троллейбус. Кондукторы останавливают очередь "на вход" на 21 человеке. Некоторые стоят тут с 17:15, однако на ограничение и запрет кондуктора пассажиры реагируют спокойно. Отшучиваются: "До полночи доедем".

Фото: "Страна"

Напомним, вчера вв Киеве возле метро "Черниговская" люди штурмовали автобусы под присмотром копов.

Также сегодня мэр Киева Кличко заявил, что в столице общественный транспорт могут оставить только для врачей и коммунальщиков.