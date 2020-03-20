У жены первого вылечившегося от Covid-19 в Украине коронавирус обнаружен не был.

Об этом сообщил "Стране" источник в Черновицкой ОГА.

Так, несмотря на то, что первый зараженный коронавирусом пациент в Украине контактировал по приезду из Италии со своей женой, тесты на инфекцию у нее показали отрицательный результат.

Напомним, что ранее жители Черновцов собирались собрались по подъездом заболевшего горожанина и требовали изолировать его жену в больнице. При этом супруга пострадавшего находилась в квартире в самоизоляции, не проявляя ни температуры, ни других признаков заболевания.

Однако через некоторое время, чтобы успокоить агрессивных жителей Черновцов, женщину все таки госпитализировали.

Если вы устали от плохих новостей о коронавирусе в Украине и мире, мы собрали для вас самые позитивные факты об инфекции на данный момент.