Сервисы такси Uklon и Uber во Львове начнут бесплатно возить врачей на работу. Об этом сообщил мэр города и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовой.

"Только договорились с Uklon о том, что сервис будет возить врачей к труду бесплатно. Uber также нам подтвердил информацию, которую только что обнародовал Минздрав - они в игре", - написал Садовый на странице в Твиттере в пятницу.

По словам мэра, во Львове к акции по доставке медиков на работу присоединяется также система аренды велосипедов NextBike.

"Приглашаем также Bolt. По каждому сервису своя логистика. Сейчас разошлем инструкции врачам", - отметил Садовый.

Напомним, ранее Минздрав и органы местного самоуправления договорились с сетью такси Uber о бесплатной доставке в больницы медицинских работников, задействованных в предотвращении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, эта договоренность включает 10 тыс. поездок. Опция будет доступна в городах, где работает сервис Uber: Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице такси Uber, Uklon и Bolt согласились бесплатно возить врачей на работу.